Presenza di beta-hCG dopo un aborto: segnala una nuova gravidanza?

Salve cara signora, che bella responsabilità che mi affida. Guardi, le posso dire che da un certo punto di vista avendo lei avuto un aborto interno (quindi si era vista la camera gestazionale in utero e di conseguenza non si trattava né di gravidanza extrauterina né di gravidanza molare) non era così indispensabile accertarsi che le sue beta si azzerassero. Ora però siamo in una situazione ambigua in quanto potrebbe anche darsi che queste beta a 6,5 siano uno strascico ormonale della gravidanza precedente così come il primo bagliore di una nuova gravidanza. Direi che l’unico modo per sapere cosa le stia effettivamente accadendo è effettuare un ulteriore dosaggio delle beta (anche a una settimana di distanza, non c’è urgenza e un po’ di tempo d’intervallo potrebbe essere utile per vederle azzerate oppure in netto aumento). Le ricordo di continuare ad assumere acido folico e le faccio i miei auguri che finalmente possa coronare il suo sogno di diventare mamma…sarà ancora più bello di quanto si aspetta! Cordialmente.

