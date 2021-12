Presenza di coaguli di sangue nell’utero dopo un’IVG

Una domanda di: Ludovica

Il 9 dicembre ho avuto un aborto farmacologico, da allora ho perdite di sangue con grumi evidenti, il 22 ho fatto una ecografia interna dove sono stati evidenziati dei piccoli coaguli di sangue. Mi chiedo è possibile che questi vadano via da soli? Ho interrotto la gravidanza a 6 settimane.



Buongiorno signora, la procedura farmacologica di interruzione di gravidanza prevede la somministrazione di farmaci che hanno appunto lo scopo di impedire che la gravidanza prosegua e, allo stesso tempo, di determinare l’espulsione del concepito. Tuttavia può persistere materiale all’interno della cavità uterina nei giorni e nelle settimane successive all’utilizzo dei farmaci in quanto il materiale viene espulso dall’utero con tempi che sono variabili e non prevedibili. E’ necessario pertanto effettuare controlli a distanza di tempo, generalmente dopo 3 /4 settimane dalla procedura. Più di preciso occorre effettuareil testi di gravidanza e l’ecografia, che appunto consente di verificare che tutto il materiale sia stato espulso. Questi controlli non è opportuno effettuarli prima del periodo che le ho indicato, in primo luogo perché quasi di sicuro il test di gravidanza risulterebbe ancora positivo (anche se la gravidanza si è interrotta) per il permanere nell’organismo dell’ormone beta-hCG. Attenda dunque di rifare il controllo non prima di fine mese. Dovrà invece consultare prima il ginecologo nel caso in cui comparissero perdite maleodoranti. Con cordialità.

