Prima ecografia: può succedere che non si veda l’embrione?

Una domanda di: Eleonora

Le chiedo gentilmente una valutazione in merito alla mia situazione.

Ultima mestruazione: 11/07/2020, cicli irregolari, di solito 30 o 32 giorni. Unico rapporto completo il 26 luglio. Beta del 13/08 212, al 17 erano 1323, al 20 3668 e al

24 erano 10704. Secondo il calcolo dovrei essere di 6+5, ma ieri (27/08) ho effettuato eco dove si evidenzia camera regolare e in utero e sacco vitellino di 2 mm. Il ginecologo mi ha detto di rivederci tra 10 giorni e intanto di rifare beta a distanza di 48 ore. Ipotizzo di avere ovulato il 28/07 (ho visto del muco e dolore ad un ovaio) quindi dovrei essere stata al momento dell’eco di 6+2. Ci sta non aver visto embrione? Se le beta crescono ora posso stare serena secondo lei?

Grazie mille.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentilissima, si può stare tranquille, in generale, quando è visibile un embrione con battito cardiaco. Purtroppo il dosaggio della beta hcg dà un’indicazione precisa solo quando scende, perché è prodotto dalla piccola placenta iniziale, che ha una sua vita propria, quindi ci sono casi in cui la placenta è ancora funzionante la gravidanza non è evolutiva ma le beta-hCG continuano a crescere. Inoltre sia che crescano rapidamente, sia che crescano più lentamente, non vuol dire molto, perché l’andamento varia da persona a persona in modo sorprendente. In genere fare controlli molto presto, senza che ci siano motivi, come perdite di sangue e dolori, aumenta molto l’ansia senza una vera utilità, oltretutto l'”ecografia office”, cioè fatta durante la visita, può non essere esaustiva, a volte l’embrione di pochi millimetri non si vede. Non c’è ragione, ripeto, se non ci sono disturbi, quindi quando si sta bene, di andare a sottoporsi a esami sofisticati. Il mio consiglio è di aspettare questi dieci giorni chiudendo tutto: internet, consigli, richieste. E’ un momento magico l’inizio di una gravidanza, tenterei di essere ottimista. Mi sentirei inoltre di dire che lei, pur in questo periodo così difficile, è una donna fortunata, pensa al futuro, e programma una nuova vita.

Auguri auguri auguri di cuore, ci faccia sapere, facciamo il tifo per lei e per il suo bambino.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto