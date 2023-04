Prima femmina poi maschio: a chi credere?

Una domanda di: Simona

Salve, alla morfologica mi hanno detto che è una femminuccia, oggi sono al settimo mese sono stata al pronto soccorso per un malore e mi è stato comunicato che è un maschietto, quale dovrei tener buono? Dato che ho già un maschio spero molto che rimanesse femmina, sono molto confusa, perché la ginecologa del ps mi ha detto che è sicura che è un maschietto ma alla morfologica anche sul referto c’è scritto “genitali femminili”.



Gentile signora, la diagnosi ecografica del sesso può talvolta essere resa più difficile dalla posizione del bambino durante dell’esame e dall’età gestazionale precoce. Comprenderà che a bassa età gestazionale (dimensioni piccole) o in presenza di accavallamento delle gambine lo studio della area anatomica dei genitali diventa complicato e la specificità nell’immagine risulta meno efficace per la orretta diagnosi. Fermo resta che se l’operatore comunica il sesso lo fa perché dovrebbe vederlo nitidamente, ma tant’è. A questo punto davvero non saprei che dirle, per assicurarle che è maschio o che è femmina dovrei gettare la monetina in aria, cioè tirare a indovinare. Posso quindi solo augurarle che il suo desiderio si avveri, ma anche di provare gioia ed entusiasmo anche se dovesse nascere un maschietto. Cari saluti.

