Prima gravidanza e paure

Una domanda di: Michela Ho 28 anni e sono a 7 settimane di gravidanza, la mia prima gravidanza. Non ho ancora fatto nessuna visita ginecologica (la prima me l’hanno fissata tra meno di una settimana), gli unici esami che ho “in mano” sono le beta su sangue. Il primo esame, dopo 1 solo giorno di ritardo dava la beta a 1230, il secondo, svolto una settimana dopo mi dava 15912. Non ho mai avuto particolari sintomi se non forte dolore al seno e affanno, sono iniziate un po' a giorni alterni le nausee il mattino quando mi svegliavo ma senza mai vomitare. Due giorni fa mi sono messa a letto perché avevo dei forti brividi di freddo e mal di testa, ho provato subito la febbre ma non ce l’avevo, la temperatura era a 36.7 e ha iniziato a venirmi una forte nausea che però appena mi sono seduta e ho digerito è passata subito. Dopo essermi scaldata sotto le coperte mi sono rialzata e stavo benissimo solo che mi sono accorta che il dolore al seno era sparito quindi mi sono subito allarmata. Ieri invece quando mi sono svegliata il dolore al seno c’era ancora, non come le primissime settimane ma ancora un po' c’era, oggi invece è sparito ancora del tutto. Non ho avuto nessun tipo di perdite ematiche se non delle perdite biancastre inodori che ho dall’inizio della gravidanza più o meno abbondanti, da due giorni però anche le nausee sono sparite al mattino ma, non le ho avute sempre da quando ho scoperto di essere incinta. So che è brutto da chiedere ma volevo spere se fosse una cosa normale o posso aver avuto un “aborto silenzioso”, desidero tanto questo piccolino/a e ho avuto la fortuna che sia arrivato con il primo mese di tentativi. So che alla visita non mancano tanti giorni ma ho paura di arrivare e sentirmi dare la brutta notizia, ho sentito così tante donne intorno a me che il primo figlio l’hanno perso… Aggiungo solo che ho notato che quando mi sdraio per un po' il dolore al seno sparisce del tutto e che ho sempre avuto crampetti simili a quelli mestruali, 2/3 volte al giorno, che anche ieri ho avuto. Ringrazio con anticipo e attendo gentilmente risposta.



Gentile Michela,

innanzi tutto congratulazioni per la sua gravidanza. Come risposta posso solo dirle che la cosa migliore da fare per sé e per il suo bambino è quella di scacciare queste paure che non sono fondate. Il fatto di avere poca o transitoria nausea va considerata una fortuna e non un campanello d'allarme. Comunque sia, più che le mie parole sarà l'ecografia a tranquillizzarla del tutto nel momento in cui visualizzerà l'embrione con il battito del cuoricino. Per quanto riguarda poi il valore delle sue beta sembra a posto ma in medicino la diagnosi non la si fa con un singolo elemento quindi visita ed eco supporteranno il valore di queste beta. Mi sento di invitarla a vivere questa gravidanza con maggiore spensieratezza, evitando di tenere così attentamente monitorato ogni minimo segnale lanciato dal suo corpo perché altrimenti rischierà di arrivare al termine psicologicamente prostrata. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.



