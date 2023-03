Prima maschio, poi femmina: ma di che sesso è il mio bambino?

Una domanda di: Concetta

Sono in attesa e ho fatto la morfologica dove mi è stato detto il sesso, ovvero femmina. Ora mi sorge un dubbio perché in occasione della precedente ecografia in cui hanno valutato la transucenza nucale mi avevano detto maschio, allego le foto e grazie in anticipo per i chiarimenti.



Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, come sono lontani i tempi in cui le emozioni venivano vissute senza la mediazione di uno schermo e la scoperta del sesso del figlio coincideva con il meraviglioso evento della nascita! Non so se si possa considerare un progresso di cui essere felici la possibilità di sapere addirittura nel primo trimestre di gravidanza se il figlio che si aspetta sia un maschio o una bambina. Quando leggo lettere come la sua mi sento di dire che probabilmente no, forse era meglio quando si attendeva con ansia il momento del parto non solo per prendere tra le braccia il bebè ma anche per sapere di che sesso era. In relazione alla sua domanda, è quasi certo che la rilevazione del sesso più corretta e affidabile sia quella che è stata fatta durante la morfologica, in un’epoca della gravidanza più avanzata, quando la visualizzazione dei genitali è assolutamente chiara. Credo dunque che lei attenda una bambina, ma tengo a precisare e sottolineare che la mia affermazione si basa sull’epoca in cui le è stato rivelato il sesso e non su quanto vedo nell’immagine ecografica che mi ha inviato. Un’immagina statica non può mai essere più eloquente dell’immagine in movimento che visualizza l’operatore che esegue l’ecografia, quindi si deve senz’altro fidare di quello che è stato l’ultimo medico a dirle. Mi auguro che lei sia contenta di attendere una bambina e le porgo i miei più cari auguri per tutto. Con cordialità.

