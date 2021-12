Prima pappa a quattro mesi: si può?

Una domanda di: Alessia

Salve ho una bimba di 4 mesi e mezzo (quasi) nata lo scorso 23 giugno. Ho iniziato con la frutta e devo dire che è molto propensa al cucchiaino e interessata alla pappa quando mangiamo noi. È troppo presto per introdurre la prima pappa a pranzo? Anche se non è ancora in grado di stare ben seduta? E se sì le do latte artificiale alle 8.00 11.00 14.20 17.20 e alle 20.00? Se do la pappa alle 11.30 posso darla anche latte alle 14.30? Grazie mille.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora, non abbia così fretta di introdurre le pappe, che sarebbe meglio iniziare a sei mesi. Fino ad allora è meglio preferire i pasti di latte. Quandoo poi la bimba comincerà a stare seduta ee davvero dovesse manifestare questo vivo interesse per gli alimenti diversi dal latte, allora inizi a introdurre la prima pappa. Se la offrirà alle 11,30-12 potrà dare il latte dopo tre-quattro ore.