Prima pillola del blister dimenticata

Una domanda di: Sara

Ho un dubbio sull’assunzione della pillola. Lo scorso mese mi sono sbagliata e ho assunto la prima pillola del blister un giorno dopo al dovuto, la assumo il giovedi sera e invece l’ho presa il venerdi sera. Non ho assunto 2 pillole insieme!

Ho praticamente fatto slittare tutto di un giorno!

Adesso sono preoccupata sulla protezione! E il blister successivo lo prendo di nuovo il giovedi come facevo prima o devo continuare con il venerdi?

In ogni caso grazie mille! Cordiali saluti.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Sara,

direi che era scoperta per i sette giorni prima della dimenticanza e per i primi sette giorni della scatola. Adesso continui normalmente, facendo la sospensione alla fine del blister e ricominciando la nuova confezione il venerdì. Io direi anche di fare un test di gravidanza se ha avuto rapporti in quel periodo. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto