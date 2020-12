Principio attivo diosmina: si può usare in gravidanza?

Una domanda di: Flora

Sono alla settimana 27 di gravidanza e, purtroppo, da qualche giorno soffro di emorroidi.

La ginecologa mi ha consigliato Emortrofine Oro (3 bustine al giorno) ma ho letto che contiene Diosmima che non è adatta in gravidanza. Ho sbagliato ad assumerlo? Finora ne ho assunte 3 bustine per 2gg e, peraltro, con risultati scarsissimi in termini di riduzione del dolore. Cosa posso prendere? Venoruton? Creme tipiche? Ed eventualmente quali? Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Flora,

l’assunzione in gravidanza di flavonoidi, come la diosmina, richiede cautela. Alcuni studi condotti in animali da laboratorio hanno segnalato un possibile rischio di chiusura del dotto di Botallo, un vaso importante per la circolazione del sangue nel feto. Non si sa se questo rischio esiste anche per la gravidanza umana, ma nel dubbio è preferibile la prudenza.

In aggiunta a una dieta ricca di fibre, all’aumento del consumo di acqua e liquidi e all’attività motoria, per il trattamento delle emorroidi in gravidanza possono essere impiegate pomate a uso locale contenenti anestetici locali. Cordiali saluti.



