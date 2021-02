Probiotici contro le infezioni delle vie urinarie

Una domanda di: Anna

Avrei necessità di un parere riguardo su come trattare questi batteri.

Circa 4 mesi fa da urinucultura è emerso eschiria coli e trattato con antibiotico Ciproxin e successivamente urinocoltura negativa.

A distanza di 5 mesi è di nuovo presente sempre in urinocoltura. Da valutare se nuova terapia antibiotica.

Eseguito anche un tampone vaginale di controllo con esito positivo di streptococco agalactiae. In questo caso nessun antibiotico.

Poiché sono alla ricerca di gravidanza e dovrò ricorrere alla Pma, vorrei chiederle se i probiotici Femelle e Inatal consigliati in farmacia potrebbero andare bene per entrambi i batteri e come è consigliabile assumerli: contemporaneamente, in alcuni periodi del ciclo, vista la ricerca di gravidanza? Per quanto tempo Inatal è consigliato solo in gravidanza?

Grazie in anticipo per la sua risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

le infezioni da germi intestinali derivano da uno squilibrio della flora, che poi va ad interessare l’apparato urinario e genitale. Può usare gli integratori consigliati, che sono ottimi, sia in gravidanza che prima o dopo. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto