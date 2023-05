Probiotici, prebiotici e vitamine in vista del concepimento: possono servire?

Una domanda di: Chiara

Buongiorno dottore,

io e il mio compagno vorremmo provare ad avere una gravidanza. Io prendo la pillola Yasminelle da anni, soprattutto per via dell’endometriosi (che si è ridotta molto e tengo sempre sotto controllo). Una mia amica (con ovaio policistico) ha preso l’integratore Dikirogen zero e me lo ha consigliato. Volevo sapere se nel caso dell’endometriosi possa essere utile come integratore o se ce ne sono di specifici.

La ringrazio molto per la risposta.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Chiara,

faccio parte di quei medici che guardano con molto scetticismo all’ondata di integratori di ogni tipo, in cui non è ben chiaro che cosa si debba integrare, quali siano i benefici che il paziente può attendersi e se i costi dei prodotti abbiano giustificazione.

Le notizie cliniche che mi dà, non indicano alcuna necessità integrativa se non l’abituale raccomandazione di assumere acido folico 0.4 mg al giorno nei mesi precedenti al concepimento, per ridurre il rischio di spina bifida nel feto.

Se la gravidanza non arriva entro tempo ragionevole qualche accertamento sul meccanismo ovulatorio e sulla qualità seminale è utile, perché sa che l’endometriosi può disturbare la fertilità e se così fosse prima si provvede con un’assistenza specifica e meglio è.

Mi auguro che ci scriva presto con buone notizie.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

