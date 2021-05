Problemi con gli effeti indesiderati del progesterone

Una domanda di: Lorena

Salve sono incinta, a 9 settimane + 5 giorni. Prendo progesterone da 13 giorni e da quando lo prendo

avvengono cose strane: la nausea che si era finalmente considerevolmente

affievolita verso la 7 settimana si e ripresentata prepotentemente. E se

prima avevo sempre sonno ora è dieci giorni che non dormo… In più, prima il

seno era gonfio e mi doleva ma da quando assumo progesterone si è sgonfiato, nessun dolore e anche i capezzoli si sono rimpiccioliti… Infine, quando

abbasso le dosi di progesterone o faccio una pausa di un giorno dall’ assunzione perché non riesco a tollerarlo, ecco che ho sanguinamenti. Credo

dati dagli sbalzi ormonali… La ginecologa mi ha detto di continuare a prenderlo

anche se la mia gravidanza sembra per ora andare bene… Ah e quando lo

innterrompo per 1 giorno o 2 ritorno alla normalità: seno dolente e pesante,

sonno e assenza di nausee…. Io non sono sicura che alla mia gravidanza

questo progesterone faccia bene: non lo sopporto più non vedo l’ora di

smetterlo. Mi sembra, quando lo assumo, di avere bevuto caffeina: divento

nervosa iperattiva e insonne. I miei livelli di progesterone sono sempre

stati ok. Ma l’ho dovuto prendere per una cosa esterna successa ma non

dipesa dal mio corpo, però sento che mi sballa tutti i ritmi naturali

questa sostanza.

Ho dimenticato di menzionare una cosa: quando smetto il progesterone per un

giorno è perche mi causa forti crisi respiratorie e tachicardia anche per 12

ore consecutive…





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

il progesterone normalmente dopo la ottava settimana non è più necessario perché la placenta ne produce abbastanza. Ha un senso utilizzarlo se ci sono perdite o aree di distacco all’ecografia, in quanto riduce il rischio di aborto. La sua ginecologa valuterà il rischio sulla base dell’ecografia e le saprà dire se e quando sospenderlo. Purtroppo ha anche effetti collaterali, che amplificano quelli della gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto