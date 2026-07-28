Problemi con un piercing: ci sono rischi per la gravidanza?

A cura di Piergiacomo Calzavara Pinton - Professore specialista in Dermatologia Pubblicato il 28/07/2026 Aggiornato il 28/07/2026

Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza.

Una domanda di: Angelica
Ho effettuato il terzo foro al lobo ormai un anno e mezzo fa. Ora sono in gravidanza, nella 32^ settimana, e vicino al foro è comparsa una bolla rossa e gonfia. Può comportare qualcosa alla gravidanza? Come posso curarla? Grazie.

Piergiacomo Calzavara Pinton
Piergiacomo Calzavara Pinton

Gentile signora,
è difficile rispondere perchè potrebbe essere una reazione allergica all'orecchino o una infezione dell'epidermide o anche una cisti sebacea. Non vedo problemi con la gravidanza in nessuno di questi casi, se ci limiteremo a una cura solo locale. Suggerirei di togliere gli orecchini e medicare con impacchi di acqua borica e poi di applicare Fucidin crema mattina e sera. Se non passa in 3-4 giorni e ci fosse quindi bisogno di un antibiotico per bocca dovrebbe sentire il suo medico perché ovviamente non posso farle questa prescrizione da remoto. Con cordialità.

Problemi con un piercing: ci sono rischi per la gravidanza?

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