Problemi di spannolinamento

Una domanda di: Giulia

Sono la mamma di un bambino di 3 anni e 10 mesi. Da circa un anno abbiamo il problema che non riesce a fare la cacca nel vasino. Lo spannolinamento avvenuto a 2 anni era andato tutto benissimo (sia per pipì e cacca) però da un giorno all’ altro non ne ha più voluto sapere di fare la cacca nel vasino…ogni volta mi dice “no mamma non voglio perché ho paura, no mamma non voglio perché mi fa male”…però appena gli mettiamo il pannolino la fa da in piedi o seduto…abbiamo provato di tutto senza forzarlo con storie, canzoni, giochi e favole per dargli serenità, ma niente da fare…lui sa dire quando gli occorre e comincia a correre disperato per tutta la casa e agitarsi…a quel punto (senza farlo soffrire ulteriormente) gli mettiamo il pannolino e tempo 1 minuto la fa. Ha un’alimentazione abbastanza varia e la consistenza delle feci (che emette nel pannolino) è morbida: può essere che sia successo qualcosa all’asilo nido che lo abbia turbato e gli abbia creato un blocco? Ora frequenta la materna…come possiamo fargli superare il problema? Perché non sappiamo più che fare e che strategie utilizzare… grazie in anticipo della risposta e vi auguro una buona giornata.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma Giulia,

effettivamente il vostro bambino sta resistendo alla cacca e sembra che sia un problema psicologico, di “abbandono” del suo “prodotto”. In generale si dovrebbe accompagnare l’evacuazione, anche con pannolino messo all’ultimo momento, col rituale del buttare le feci in water, con il piccolo che collabora e poi tira l’acqua. Come dire che dovete dare al bambino l’intero controllo della filiera produzione-controllo- smaltimento. Se anche con questi sistemi di rituale se cose non funzionano, parlarne con uno psicologo dell’età evolutiva ossibilmene in presenza. Per capire le ragioni di una simile resistenza occorre infatti avere ben chiaro il quadro della situazione, raccogliendo più informazioni possibile. Cordialmente.

