Problemi di tiroide e terapie

Una domanda di: Giorgia

Le riporto i valori degli Ana( 1:320) e TSH(2.71). Assumo Tirosint 50 mcg tutti i giorni. La carenza è di vitamina B 12( valore 160). Attualmente per reintegrare sto prendendo solo B 12 e acido folico. Dimenticavo di dirle che l’ anno scorso ho avuto il morbo di Basedow con trab positivi molto bassi (1.8), attualmente in remissione 0.27. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Grazie per queste informazioni che mi danno un quadro più preciso. Direi che confermo le terapie che le sono già state indicate.

Ricordo di continuare a dosare il TSH mensilmente fino al parto e a circa 2 mesi dal parto, in modo da aggiustare tempestivamente la dose corretta di Tirosint.

A disposizione se desidera, cordialmente.



