Problemi dopo l’inserimento dell’anello contraccettivo

Una domanda di: Alessia

Gentile dottoressa, la ringrazio preventivamente per il tempo che mette a disposizione per noi tutte.

Le spiego la mia situazione.

Ho 23 anni e 2 settimane fa ho inserito per la prima volta l’anello vaginale sotto consiglio del mio ginecologo per prevenire gravidanze.

Esso mi ha provocato fortissimi dolori addominali, alle ovaie e anche coliche uterine/intercostali.

Al che ho deciso di togliere l’anello.

Adesso, a distanza di 4 giorni ho delle perdite di sangue, per il mio solito direi medie: è sangue scuro.

(Io ho un ciclo regolare che dura 2 giorni con flusso debole).

È normale o dovrei preoccuparmi e magari contattare un ginecolo per una visita?

Grazie mille.

Attendo risposta.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Cara Alessia,

le perdite che descrive rappresentano la risposta all’applicazione dell’anello contraccettivoe termineranno spontaneamente nell’arco di alcuni giorni. In realtà tutti gli effetti indesiderati che ha descritto sono anomali, ma ogni donna reagisce in modo diverso alla contraccezione ormonale. E’ certo che con l’aiuto del ginecologo dovrà trovare un metodo anticoncezionale alternativo, perché è evidente che l’anello non va bene nel suo caso. Con cordialità.

