Problemi non affrontabili online

Una domanda di: Lidia

Son preoccupata per mio figlio di 5 anni che ha doppio distretto piolouretrale

verosimilmente incompleto. Nel distretto superiore regolare calici e

pelvi. Nel distretto inferiore persiste modica calicectasia fino 6.3mm

pelvi spessore 10.1mm altezza 19.3.di (11mm in febbraio 2019)im Pm persiste

immutata la calcio pielectasia.nel distretto inferi ore spessore 12.7mmnel

febbraio 2019 apprezzabili i dotti materiali sotto pipeline superiore 2.8 mm

quello inferiore 1.8mm il rene diametro longitudinale 128mm(diametro

longitudinale di 82mm emittente inferiore 44.3 il diametro per l’emirene

superiore). A destra regolare calici e pelvi rene misura 92×32×38.7mm la

vescica ben distesa pareti regolari contenuto fluido.nn vi sn calcoli,sn

preoccupata dott chi mi dice di approfondire scintigrafia, o cistografia in

passato tentamo di fare la cistografia ma lo torturano, non riuscivano a

mettere il catetere gli hanno fatto tanto male alla fine non siamo riusciti

a farla perché si è rotto il macchinario radiografico. Una settimana di

bruciore, non riusciva a urinare: è stato traumatico. Comunque lui non soffre di infezioni

urinarie. Vorrei un consiglio. Un saluto da Ischia.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora, da quello che scrive ci sono problematiche che non possono essere affrontate con consulenza online, ma necessitano di avere un buon referente nel medico urologo o chirurgo pediatra che segue la situazione delle alterazioni ureterali segnalate. Vero che una cistografia minzionale sarebbe l’esame più appropriato nel controllare la situazione ma capisco le difficoltà tecniche e gestionali: per questo si dovrebbe affidare alle competenze di chi segue suo figlio per questa problematica per procedere al meglio. Con cordialità.

