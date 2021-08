Procederà la mia gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Buongiorno, mi chiamo Francesca, ho 40 anni e sono alla mia prima

gravidanza. Ho eseguito 4 ecografie nel giro di un mese, e i medici ad oggi

non hanno ancora definito se c’è un aborto in corso o se ho ovulato molto

tardi. Le spiego: ultimo ciclo il 30/06. Le beta-hCG il 5 Agosto erano pari a

694, il 12 Agosto 3477. Il 9 Agosto con la prima eco non si vede nulla.

Il 13 Agosto seconda eco e si vede solo la sacca gestazionale intrauterina di dimensioni 8,4

×7.7×10mm.

Il 20 Agosto terza ecografia e si vede sia la camera cresciuta 15×5×16 più sacco vitellino

di 3,9. Poi nuova eco: sacco vitellino 5mm e embrione 2mm senza battito. Ho

ancora una speranza? Mi vuole rivedere tra 4 giorni poi mi dirà. E’ andato tutto

in crescendo: se avessi già abortito nn si sarebbe fermata la crescita?

Oppure prosegue a prescindere? Grazie per la gentile risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Francesca e mi perdoni per non averle risposto finora.

Magari oggi farà l’ecografia e avremo finalmente la conferma che la gravidanza sta procedendo come lei certamente desidera. Dalle ecografie che mi ha riportato in effetti c’è una discrepanza notevole tra la data dell’inizio dell’ultima mestruazione e lo sviluppo dell’embrione.

Non sapendo se lei fosse abituata ad avere cicli regolari come un orologio svizzero o meno, direi che da una parte può capitare che per svariati motivi (ad esempio, cambiamento di clima, alimentazione, ritmo sonno-veglia) il ciclo ritardi anche di alcune settimane, dall’altra bisogna considerare che se lei invece fosse rimasta incinta a fine luglio, all’ecografia del 27 agosto avrebbe dovuto essere almeno di 6 settimane e quindi con un embrione lungo circa 5-8 millimetri e con battito cardiaco ben visibile.

Le direi di tenere aperta questa seconda possibilità ma allo stesso tempo di non perdere la speranza…finché c’è vita c’è speranza! Sono sicura che insieme al suo compagno saprete accompagnarvi in questo momento così particolare. La invito anche ad essere certa che il frutto del vostro amore ce la sta mettendo tutta per fare la sua parte. Mi tenga aggiornata se desidera, faccio il tifo per voi, cordialmente.



