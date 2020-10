Procederà la mia gravidanza?

Una domanda di: Valentina

Ho 38 anni e da un anno io e il mio compagno siamo alla ricerca del terzo figlio. A dicembre ho subito un raschiamento all’8va settimana per aborto interno, l’ovulazione è tornata dopo 4 mesi, a settembre ho avuto una gravidanza biochimica e a ottobre ero incinta di nuovo. Ultimo ciclo 9/9, ho fatto le prime beta il 6/10 con valore 376. Le ho ripetute ieri 16/10 con valore 4000. Ho paura che si tratti di un altro aborto. Il valore TSH è 1,03.

Ho già smesso di sperare, anche se la mia ginecologa mi ha detto di ripetere l’esame lunedì. Secondo la sua esperienza ha senso credere che possa andar bene? Grazie per la risposta.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

solo il dosaggio delle beta-hCG seriato ci può dare una risposta. E’ anche possibile, anche se difficile, che sia evolutiva.

Buon fine settimana.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto