Processo puberale iniziato a 9 anni: si può fare qualcosa?

Una domanda di: Alessia Gentile Dottore, Le scrivo riguardo a mia figlia, nata a 38 settimane con peso di 2340 g e lunghezza di 50 cm. Le sue curve di crescita hanno sempre evidenziato valori superiori al 95° percentile, con una crescita annua stabile intorno ai 5-6 cm. Negli ultimi anni ha manifestato segni precoci di pubertà, quali odore corporeo acre, pubarca e comparsa del bottone mammario nel 2024. A inizio 2025 ha effettuato una visita endocrinologica corredata da esami ormonali e radiografia del polso. A gennaio 2025, all’età di 8 anni e 8 mesi, la sua statura era di 146 cm; ad oggi, a 9 anni e 2 mesi, è arrivata a 151 cm, confermando uno spurt puberale in corso. L’età ossea risulta superiore ai 12 anni, e sono presenti segni evidenti di pubertà avanzata: telarca B3, pubarca e leucorrea. Gli esami ormonali di febbraio 2025 hanno evidenziato: LH: 7.48 mIU/ml; FSH: 8.52 mIU/ml; Estradiolo: 22.20 pg/ml; FT3: 4.95; FT4: 18.60 TSH: 1.200. Sono preoccupata per la previsione dell’altezza finale, che appare significativamente inferiore rispetto al potenziale genetico (madre 165 cm, padre 183 cm) e al trend di crescita attuale. Considerando l’accelerazione puberale, temo un’imminente saldatura delle cartilagini con possibile compromissione del potenziale staturale. Le chiedo cortesemente se esistano margini di intervento, anche farmacologico, per rallentare questo processo e salvaguardare al meglio la crescita, valutando eventualmente percorsi privati. La ringrazio sin da ora per l’attenzione e rimango in attesa di un Suo cortese riscontro. Cordiali saluti.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

inizio con il dire che la sua bambina, avendo superato la statura di 150 centimetri, non richiede alcun intervento volto ad arrestare il processo di sviluppo puberale. Tenga presente che se il menarca non arriverà a breve potrà di certo raggiungere l'altezza materna, ma anche se questa prima mestruazione fosse imminente ci sarà per lei ancora mrgine di crescita, visto che l'aumento di statura per le ragazze si verifica comunque fino a 16-17 anni. Aggiungo per sua informazione che per ragioni molto ricercate ma non ancora individuate spesso un basso peso alla nascita, come quello che aveva la sua bambina (al di sotto del 2500 grammi), si associa a uno sviluppo puberale precoce. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto