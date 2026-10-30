Prodotti POP per il bagno: si possono usare se il bambino ha la dermatite atopica?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

i prodotti POP sono caratterizzati da forti profumi e da sostanze schiumogene. Sono di partenza usate sostanze naturali testate per pelli sane, cioè si può escludere che siano in qualche modo dannosi. Per i bambini con dermatite atopica, quindi con pelle facilmente irritabile, è possibile che sussita il rischio di peggioramento del disturbo in seguito al contatto con questi prodotti. Di fatto, in caso di dermatite atopica i dermatologi sconsigliano di usare prodotti profumati o che fanno schiuma. Con cordialità.

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