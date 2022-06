Prodotto cosmetico a base di retinoidi: si può usare in gravidanza?

Non dovrebbero esserci particolari rischi per il feto in seguito all'utilizzo di cosmetici contenenti vitamina A. Tuttavia per un principio di cautela è meglio evitarne l'impiego in gravidanza.

Una domanda di: Veruska

Sto pianificando una gravidanza e utilizzo un prodotto cosmetico a base di retinaldeide 0,1% (a-game di geek and gorgeous). Ne utilizzo una “pea-sized” (quantità delle dimensioni di un pisello n.d.r.) ogni sera. Vorrei chiederle se secondo lei rientra nelle dosi massime giornaliere di vitamina A. Inoltre nel caso la sua risposta fosse negativa,

riducendo la quantità dell applicazione, potrei aggirare il problema?

La ringrazio.

Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Veruska,

i derivati della vitamina A (retinoidi) sono poco assorbiti dopo l’applicazione sulla cute, quindi in dosi che non comportano un aumento del rischio di malformazioni nel feto.

Nonostante ciò, per maggior cautela durante la gravidanza è preferibile evitare l’uso di cosmetici contenenti retinoidi.

Dal momento che sta pianificando una gravidanza le raccomando, se già non lo stesse facendo, di assumere l’acido folico come prevenzione dei difetti del tubo neurale, alla dose giornaliera di 400 microgrammi. Questa integrazione vitamina dovrà proseguire fino alla fine del I trimestre di gravidanza.

Cordiali saluti.

