Profilassi anti D e test di Coombs indiretto positivo: va bene?

Pubblicato il 25/08/2025

Una domanda di: Federica
Ho fatto l'immunoprofilassi anti d il 4 di agosto dopo alcune perdite di sangue. Oggi ho ritirato i risultati del test di COOMBS indiretto ed è risulta positivo. Posso stare tranquilla?
Grazie.

Claudio Ivan Brambilla
Gentile Federica,
non me lo scrive, tuttavia presumo che lei sia Rh negativo con il marito Rh positivo, dico bene? In questa situazione, in presenza di perdite ematiche in gravidanza, che possono portare a formare anticorpi contro i globuli rossi del feto, è corretto eseguire la profilassi anti D, come di fatto le è stata somministrata. Questa profilassi determina proprio la positivita del test di Coombs. La positività emersa dal risultato del suo test di Coombs indiretto esprime che la profilassi stessa funziona e che il suo bimbo è protetto. Può dunque stare più che tranquilla. Le auguro un proseguimento della gravidanza sereno. Cari saluti.

Le domande della settimana

Bimbo di sei mesi con la testa un po’ più piccola della media

25/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Stefano Geraci

Se a una circonferenza cranica inferiore alla media non si associa alcun segnale preoccupante e, in più, la testina cresce a un ritmo regolare, si può pensare che si tratti non già di un'anomalia, ma di una caratteristica ereditaria.   »

Aborto spontaneo: dopo quanto si può cercare un’altra gravidanza?

18/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo.  »

Mamma bianca con occhi chiari, papà nero con occhi scuri: che occhi avrà il bambino?

11/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Faustina Lalatta

Una coppia formata da un genitore con gli occhi scuri e da un genitore con gli occhi chiari avrà molto più facilmente un bambino con occhi scuri. A meno che gli ascendenti del primo genitore non abbiano occhi chiari, eventualità che per le persone di pelle scura è davvero rara.  »

