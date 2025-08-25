Profilassi anti D e test di Coombs indiretto positivo: va bene?

Una domanda di: Federica Ho fatto l'immunoprofilassi anti d il 4 di agosto dopo alcune perdite di sangue. Oggi ho ritirato i risultati del test di COOMBS indiretto ed è risulta positivo. Posso stare tranquilla? Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Federica,

non me lo scrive, tuttavia presumo che lei sia Rh negativo con il marito Rh positivo, dico bene? In questa situazione, in presenza di perdite ematiche in gravidanza, che possono portare a formare anticorpi contro i globuli rossi del feto, è corretto eseguire la profilassi anti D, come di fatto le è stata somministrata. Questa profilassi determina proprio la positivita del test di Coombs. La positività emersa dal risultato del suo test di Coombs indiretto esprime che la profilassi stessa funziona e che il suo bimbo è protetto. Può dunque stare più che tranquilla. Le auguro un proseguimento della gravidanza sereno. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

