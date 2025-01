Profilattico associato alla pillola: se si sfila può iniziare una gravidanza?

Quando si assume il contraccettivo orale non c'è alcun bisogno di usare anche il profilattico per evitare gravidanze. Il profilattico serve eventualmente in caso di rapporti sessuali con partner occasionali, per evitare il rischio di contrarre una malattia a trasmissione sessuale.

Una domanda di: Chiara

Ho avuto un rapporto durante il quale il profilattico si è sfilato alla fine, la sera stessa ho preso l’ultima pillola del blister (in questo caso io prendo l’effimia), sono a rischio gravidanza?

