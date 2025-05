Profilattico: quanto è efficace e come si usa

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Marco,

preciso subito che la sicurezza contraccettiva del preservativo è molto alta (addirittura del 99%) solo se viene usato in modo corretto e naturalmente non si rompe durante il rapporto sessuale. Usarlo in modo corretto significa anche interrompere la penetrazione immediatamente dopo l'eiaculazione perché diversamente è possibile che, diventando via via meno efficace l'erezione, una quantità più o meno importante di liquido seminale entri in vagina aprendo la strada alla possibilità di concepire. In altre parole, il preservativo è sicuro solo se il suo utilizzo impedisce al liquido seminale di introdursi in vagina: ovvio quindi che se anche una piccola quantità di liquido seminale fuoriesce la sicurezzacontraccettiva non è più assicurata. Ma ci sono altre regole da conoscere e applicare con rigore quando si sceglie questo metodo contraccettivo. Il preservativo deve essere di ottima qualità, quindi prodotto da un'azienda di comprovata serietà, per avere la garanzia che sia a prova di rottura. Si deve tenere conto che il calore può danneggiare i preservativi che, quindi, non vanno tenuti in tasca né esposti al sole o messi vicino a un calorifero acceso. Quando si indossa il profilattico, si deve agire con cautela, ponendolo all’apice del pene già eretto e poi srotolandolo lentamente fino alla base. Durante l’operazione si deve stare attenti a non scalfirlo con le unghie o con eventuali anelli, braccialetti, cinturini dell'orologio. Dopo averlo indossato, il serbatoio (che si trova nella parte superiore), va premuto per eliminare eventuali piccole quantità d’aria rimaste imprigionate all’interno, che potrebbero causarne la rottura. Al termine del rapporto sessuale per toglierlo, come già detto, non si deve aspettare la perdita dell’erezione, ma farlo subito per non rischiare che si sfili spontaneamente perdendo il suo contenuto e, di conseguenza, la sua efficacia protettiva. Infine ricordo che va indossato fin dall'inizio della penetrazione. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto