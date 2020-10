Profilattico rotto: ci sono rischi?

Una domanda di: Rita

Salve, le mestruazioni mi sono venute il 29/09 e sono finite il 3/10. Ho avuto il rapporto il giorno prima dell’ovulazione cioè il 13esimo giorno di ciclo (ho un ciclo di 28 giorni). Ho avuto un rapporto protetto ma il preservativo si è rotto ora lui dice di non aver eiaculato dentro ma di essere venuto fuori, ed io di fatto ho visto che è venuto venuto fuori ma ho paura che qualche goccia o del liquido possa essere entrato. Così dopo un’ora / un’ ora e dieci ho preso Ellaone, la pillola dei cinque giorni dopo. La stessa sera ho avuto una perdita di colore rosso vivo e poi altre perdite di colore bianco. Ora ho solo perdite bianche.

Secondo lei posso stare tranquilla nonostante la dinamica del rapporto?





Gentile Rita,

direi che ha fatto la cosa giusta e ora non resta che aspettare. Dopo 15 giorni, se non ha avuto una normale mestruazione, può fare il test di gravidanza. Con cordialità.

