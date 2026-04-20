Profilattico rotto in fase premestruale: il concepimento potrebbe avvenire?

Una domanda di: Fabiana Sono una ragazza di 23 anni (quasi 24). Ieri sera ho avuto un rapporto a rischio (preservativo rotto), molto probabilmente un po'di sperma è entrato. Tuttavia sono nella fase premestruale e ho già i sintomi da vari giorni (ovulazione avvenuta circa 12 giorni fa), tra un paio di giorni dovrebbero arrivare le mestruazioni. Cosa mi consiglia? La pillola può avere effetti in questi casi? Sono davvero in ansia.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Fabiana,

le possibilità di concepire in fase mestruale sono minime, direi pressoché inesistenti, quindi non vedo indicazione per assumere una “pillola giorno dopo". Quest'ultima influisce, infatti, sulla regolarità dei cicli mestruali e in casi come il suo non vale la pena di andare incontro a una simile eventualità visto che quanto riferisce non apre la strada neppure alla più piccola possibilità di concepimento. Stia dunque tranquilla e sono sicuro che mi comunicherà che le mestruazioni sono arrivate regolarmente. Con cordialità.



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