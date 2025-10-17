Profumatori d’aria liquidi: annusarli in gravidanza causa malformazioni nel feto?

Una domanda di: Eva

Sono un po in ansia. La mia figlia ormai ha undici anni. Forse è una domanda stupida ma mi vengono le paure che forse ho rovinato la sua salute. Mi spiego meglio. La mia figlia è nata con un angioma sul corpo ed una piccolissima malformazione monolaterale all'orecchio. Durante la gravidanza mi era venuta la voglia di annusare i profumatori d'aria liquidi e guindi ogni tanto lo facevo. Ora la mia paura è non è che questa cosa abbia causato l'angioma e la malformazione all'orecchio. Inoltre volevo chiedere se queste malformazioni possono indicare i problemi più gravi di salute in futuro - i tumori per esempio o indicare qualche altra patologia. La ringrazio tantissimo.