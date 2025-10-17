Profumatori d’aria liquidi: annusarli in gravidanza causa malformazioni nel feto?

A cura di Claudio Migliori - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 17/10/2025 Aggiornato il 17/10/2025

Non sono state evidenziate correlazioni tra l'esposione a liquidi profumati e la comparsa di qualsivoglia tipo di malformazione nel feto.

Una domanda di: Eva
Sono un po in ansia. La mia figlia ormai ha undici anni. Forse è una domanda stupida ma mi vengono le paure che forse ho rovinato la sua salute. Mi spiego meglio. La mia figlia è nata con un angioma sul corpo ed una piccolissima malformazione monolaterale all'orecchio. Durante la gravidanza mi era venuta la voglia di annusare i profumatori d'aria liquidi e guindi ogni tanto lo facevo. Ora la mia paura è non è che questa cosa abbia causato l'angioma e la malformazione all'orecchio. Inoltre volevo chiedere se queste malformazioni possono indicare i problemi più gravi di salute in futuro - i tumori per esempio o indicare qualche altra patologia. La ringrazio tantissimo.

Claudio Migliori
Claudio Migliori

Buongiorno,
io in qualità di specialista neonatologo non mi sento perfettamente adeguato nel rispondere ad un tale quesito. Comunque posso dire che non mi risulta vi sia correlazione tra il comportamento descritto in gravidanza e la comparsa di qualsivoglia tipo di malformazione (angiomi compresi, qualora li volessimo ritenere inappropriatamente malformazioni).
Per l'evoluzione futura, ammesso che nella maggior parte dei casi non vi sono descritte degenerazioni in senso neoplastico maligno, non si può essere precisi in termini assoluti.
Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

