Progeffik blocca ovulazione indotta dal Gonasi?

Una domanda di: Felicia
Volevo un parere se il Progeffik 200 viene assunto un po’ prima del rilascio del ovulo, l’ovulazione avviene comunque normalmente perché il trigger ha già avviato il processo?
O può bloccarla? Perché io ho fatto Gonasi lunedi alle 20 e la ginecologa mi ha detto di prendere Progeffik 200 da mercoledì mattina e sera, io l’ho inziato mercoledì alle 12, 30 però ho paura che mi abbia potuto bloccare ovulazione è vero? O questa cosa non accade? Grazie.
Francesco Maria Fusi
Gentile signora,
no, il processo dell'ovulazione risulta già avviato, e anche fisiologicamente c'è un inizio di produzione di progesterone dopo il picco di LH e prima del rilascio dell'ovocita. Quindi stia tranquilla. Con cordialità.
