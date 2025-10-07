Progeffik blocca ovulazione indotta dal Gonasi?

Una domanda di: Felicia

Volevo un parere se il Progeffik 200 viene assunto un po’ prima del rilascio del ovulo, l’ovulazione avviene comunque normalmente perché il trigger ha già avviato il processo?

O può bloccarla? Perché io ho fatto Gonasi lunedi alle 20 e la ginecologa mi ha detto di prendere Progeffik 200 da mercoledì mattina e sera, io l’ho inziato mercoledì alle 12, 30 però ho paura che mi abbia potuto bloccare ovulazione è vero? O questa cosa non accade? Grazie.

