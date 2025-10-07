Progeffik blocca ovulazione indotta dal Gonasi?

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 07/10/2025 Aggiornato il 07/10/2025

Non c'è alcun rischio che l'impiego di un preparato a base di progesterone ostacoli l'ovulazione indotta da un farmaco a base di gonadotropina corionica.

Una domanda di: Felicia
Volevo un parere se il Progeffik 200 viene assunto un po’ prima del rilascio del ovulo, l’ovulazione avviene comunque normalmente perché il trigger ha già avviato il processo?
O può bloccarla? Perché io ho fatto Gonasi lunedi alle 20 e la ginecologa mi ha detto di prendere Progeffik 200 da mercoledì mattina e sera, io l’ho inziato mercoledì alle 12, 30 però ho paura che mi abbia potuto bloccare ovulazione è vero? O questa cosa non accade? Grazie.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Gentile signora,
no, il processo dell'ovulazione risulta già avviato, e anche fisiologicamente c'è un inizio di produzione di progesterone dopo il picco di LH e prima del rilascio dell'ovocita. Quindi stia tranquilla. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

