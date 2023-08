Progeffik e cardioaspirina: vanno sempre presi a inizio gravidanza?

Una domanda di: Marisa

Ho 28 anni e sono alla ricerca di una gravidanza dallo scorso settembre. A novembre ho avuto il primo aborto alla 5a

settimana. Faccio dei controlli e scopro di avere la mutazione Mthfr (C667T e A1298C). Inizio a d assumere Morfolic e fertistill e a giugno ci

riproviamo. In assenza di ciclo faccio il test e risulta positivo madopo alcuni giorni si presenta il flusso… Ci riproviamo subito (su

indicazione del ginecologo), e il giorno prima dell’arrivo delle mestruazioni faccio il test, risulta positivo ma ho dolori e aspetto da

un momento all’altro che si ripresenti il flusso. Le chiedo come possiamo procedere.

Quando scopro della gravidanza assumo progeffik ogni sera e, le ultime due volte, cardioaspirina dopo pranzo.



Gentile signora, dopo 3 aborti è opportuno fare una serie di accertamenti. La mutazione MTHFR si riscontra nel 30% delle persone e ha significato solo se modifica l’omocisteina. Occorre valutare gli autoanticorpi, gli ormoni dell’ovulazione e quelli che possono interferire, come quelli prodotti dalla tiroide, il metabolismo degli zuccheri, gli esami genetici per entrambi. Inoltre occorre valutare lo stato delle tube e dell’endometrio, e il liquido seminale. Ovviamente progeffik e cardioaspirina hanno un senso solo se indicati sulla base degli esami. In altre parole, non è appropriato assumerli se non ve ne è una precisa necessità emersa da tutte le indagini sulla fertilità di coppia che è opportuno eseguire in casi come il suo. Cari saluti.



