Progesterone basso e concepimento

Una domanda di: Cecilia

Io e mio marito siamo alla ricerca di un bambino da circa 4 mesi. Soffro di spotting che iniziano al 19mo-20mo giorno di ciclo con perdite marroncino. Ho fatto i dosaggi ormonali e il mio progesterone risulta al limite minimo dei valori di riferimento. La presenza di spotting correlata a un livello di progesterone basso potrebbe ostacolare il concepimento? Sarebbe utile assumere ovuli di progesterone? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno Signora, i dosaggi ormonali dell’assetto ovarico andrebbero effettuati il terzo-quarto giorno di ciclo per permettere una migliore valutazione. Qualora i suoi esami fossero stati effettuati in quel periodo, la presenza di un progesterone ai limiti inferiori in effetti può essere segno di una piccola difficoltà.

In questi casi generalmente può essere utilizzato il progesterone come da lei ipotizzato sia sottoforma di compressa sia sottoforma di ovuli e creme vaginali con uno schema che generalmente prevede assunzione dal 16 giorno del ciclo per 12 giorni. Per quanto riguarda lo spotting, va considerata la possibilità di una infiammazione della cervice uterina e potrebbe essere utile un paptest e un batteriologico vaginale. In ultimo andrebbe anche esclusa, con una ecografia ginecologica, la presenza di polipi endometriali o miomi uterini.

Auguroni!

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

