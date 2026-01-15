Progesterone e aspirinetta in una gravidanza in buona evoluzione

Una domanda di: Vivi88
Chiedo un parere ….
Ultima mestruazione 19/11/2025.
Rapporti avuti il 29/11 e 1/12 entrambi la sera.
Test ovulazione clear blue faccina fissa in data 1/12 ore 15 faccina vuota in data 2/12 ore 7 di mattina.
Esame beta-hCG datato 22/12/25 con valore 1325 Prima visita con eco transvaginale in data 8/1/26 feto di 4 mm, battito visto ma non misurato. Ginecologa molto titubante sulle date e sulla grandezza del feto che non coincide .
Mi prescrive un iniezione di progest 100 a giorni alternati. Nei giorni dell'iniezione di progest la sera anche due ovuli di progeffik 200 e mezza aspirinetta mentre nei giorni in cui non faccio la puntura 4 ovuli (2 la sera +2 la mattina ) e mezza aspirinetta.
Voi che ne pensate ?
Augusto Enrico Semprini
Cara Vivi,
in questo quadro con un battito presente io non prescriverei alcun tipo di trattamento perché mi sembra una gravidanza che parta con tutti i presupposti per proseguire in maniera autonoma senza alcun supplemento ormonale o alcun intervento. Con cordialità.
