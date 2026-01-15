Progesterone e aspirinetta in una gravidanza in buona evoluzione

Non sempre c'è accordo tra ginecologi sulla necessità di prescrivere farmaci a sostegno della gravidanza ...

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Vivi, in questo quadro con un battito presente io non prescriverei alcun tipo di trattamento perché mi sembra una gravidanza che parta con tutti i presupposti per proseguire in maniera autonoma senza alcun supplemento ormonale o alcun intervento. Con cordialità.

Una domanda di: Vivi88 Chiedo un parere …. Ultima mestruazione 19/11/2025. Rapporti avuti il 29/11 e 1/12 entrambi la sera. Test ovulazione clear blue faccina fissa in data 1/12 ore 15 faccina vuota in data 2/12 ore 7 di mattina. Esame beta-hCG datato 22/12/25 con valore 1325 Prima visita con eco transvaginale in data 8/1/26 feto di 4 mm, battito visto ma non misurato. Ginecologa molto titubante sulle date e sulla grandezza del feto che non coincide . Mi prescrive un iniezione di progest 100 a giorni alternati. Nei giorni dell'iniezione di progest la sera anche due ovuli di progeffik 200 e mezza aspirinetta mentre nei giorni in cui non faccio la puntura 4 ovuli (2 la sera +2 la mattina ) e mezza aspirinetta. Voi che ne pensate ?

Gli Specialisti Rispondono

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza. »

Gli Specialisti Rispondono

Può capitare che il bambino cambi improvvisamente atteggiamento nei confronti di qualcuno che si è sempre preso cura di lui. Quando succede non è consigliabile metterla sul piano personale mentre è opportuno mantenere nei suoi confronti un comportamento sereno, accogliente, affettuoso. »

Gli Specialisti Rispondono

Nella maggior parte dei casi, i comportamenti rischiosi assunti prima di sapere che la gravidanza è iniziata o determinano un aborto spontaneo oppure non causano alcun danno all'embrione. Si tratta della cosiddetta "legge del tutto o del nulla". »

Gli Specialisti Rispondono

La preferenza per una delle due mammelle può dipendere dal fatto che il bambino si trova meglio in una posizione piuttosto che nell'altra. Esiste, comunque, un modo per "ingannarlo" affinché inizi a succhiare da entrambi i seni. »

Gli Specialisti Rispondono

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita. »