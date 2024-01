Progesterone: è sbagliato non prescriverlo in caso di distacco?

Una domanda di: Dani

Salve ieri ho fatto la prima visita ginecologica a 6 settimane + 4 giorni. Il ginecologo mi ha fatto sentire il battito ma poi ha visto un distacco non mi ha detto di quanto e mi ha detto che potrei avere delle perdite marrone scuro o rosse se rosse andare al pronto soccorso e in corso di gravidanza si valuterà se questo distacco di riassorbe o no. Io leggendo in Internet vedo che tutte con distacco prendono il progesterone, mentre il mio ginecologo non mi ha dato nulla solo un po’ di riposo e niente rapporti. Io non ho né male né perdite, ma ho molta ansia. È normale che non mi ha prescritto nulla da prendere ?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, in effetti in assenza di dolori pelvici e/o perdite ematiche vaginali, è ragionevole anche dal mio punto di vista limitarsi ad astenersi da sforzi fisici e rapporti sessuali e programmare un successivo controllo ecografico per monitorare l’evolversi della situazione. È molto frequente infatti riscontrare all’ecografia la presenza di un distacco (o mancato accollamento, dipende dai punti di vista) nelle prime settimane di gravidanza ma fortunatamente nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente entro il primo trimestre della stessa. Approfitti di questi giorni di astensione dal lavoro per ascoltare il suo corpo con tutti i vari sintomi della gravidanza: nausea, fastidio agli odori più intensi, tensione al seno, difficoltà a digerire, intestino più pigro del solito, bisogno di urinare più spesso (notte compresa), grande stanchezza e voglia di dormire aumentata, fragilità dell’umore…sono tutti segnali della gravidanza e conseguenze dell’ormone progesterone! Per inciso questo ormone che ci rende così fragili emotivamente serve proprio a sintonizzarci meglio sui bisogni del nostro cucciolo una volta nato, ad essere più sollecite al suo pianto e a prenderci cura di lui nel migliore dei modi…esiste davvero l’istinto materno! Non le sembra meraviglioso? Per quanto riguarda il fatto che il progesterone non le è stato prescritto, anche secondo me non è necessario nel suo caso, visto che non aveva né ha dolori e perdite di sangue. Direi dunque di fidarsi del suo ginecologo a cui di certo sta a cuore che tutto vada per il meglio. Spero di averle risposto, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto