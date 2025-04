Progesterone in allattamento: può nuocere?

Una domanda di: Raffaella Salve dottoressa, sono mamma di una bimba di 16 mesi che continuo ad allattare felicemente al seno. Da circa una settimana ho scoperto di essere in attesa e vorrei iniziare a mettere ovuli di Progeffik 200 mattina e sera perché nella precedente gravidanza, dalla quale è nata la mia bambina, ho messo ovuli di progesterone fino al 5º mese e così sono arrivata a fine gravidanza. Ho paura di avere un aborto spontaneo visto che prima della nascita della mia bambina, ho avuto tre aborti "sine causa" nonostante innumerevoli esami fatti dai quali non è venuto fuori nulla e nonostante gli esami citogenetici sui materiali abortivi che hanno sempre dato l'esito di feto sano . Il progesterone è stato l'unico metodo che mi ha permesso di portare avanti una gravidanza. Adesso, però, ho paura che faccia male alla bambina e mi sento demoralizzata al solo pensiero di non allattarla più, vorrei continuare ad allattare per la serenità di entrambe. È un nostro momento durante il quale stacchiamo la spina per un po'.



Salve cara signora, che bello che sia nuovamente in dolce attesa e che stia ancora allattando la sua prima figlia!

Le due cose sono per fortuna compatibili: non c'è rischio di provocare i famosi morsi uterini come dopo avere partorito...in questo momento il suo utero non risponde all'ossitocina che viene rilasciata durante le poppate (il vostro momento di coccola reciproca)...non è meraviglioso? Rispetto alla supplementazione con progesterone ovuli, sono in dubbio che sia veramente necessaria. Sono del parere infatti che la fertilità si ottimizzi grazie alle gravidanze che ha portato a termine. In ogni caso, dubito che con una bimba così piccola lei possa concedersi la vita rilassata della prima gravidanza...ora le toccherà essere molto più attiva! Quindi ritengo sicuramente superfluo l'ovulo del mattino: non riuscirebbe ad assorbirlo e lo ritroverebbe praticamente intero negli slip. Non capisco perché si pone il problema di non allattare più: il progesterone è perfettamente compatibile in allattamento! Quindi può essere fiduciosa che anche questa gravidanza andrà bene e che non dovrà rinunciare all'allattamento nell'immediato... può darsi che nei nove mesi la bimba ad un certo punto rifiuti il seno, oppure che sia lei ad essere a disagio per via della pancia che cresce e del piccolo/a che balla la samba se la grande si attacca... vedrà che capirete bene quando è arrivato il momento di cambiare modo di farsi le coccole, parola di mamma! Spero di averle risposto e di averla rincuorata, si ricordi di prendere anche l'acido folico in questo primo trimestre! Cordialmente.



