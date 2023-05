Progesterone in capsule: è pericoloso usarlo fino alla 16^ settimana?

Una domanda di: Martina

Buongiorno Dottore,

sto assumendo progeffik 200 mg, 2 volte al giorno, e sono alla 14^ settimana di gravidanza + 4 giorni.

Vorrei scalarlo ad un ovulo ed interromperlo alla 16^ settimana.

In questo momento ho la placenta bassa. È pericoloso mettere progeffik fino alla 16^ settimana?

La ringrazio tantissimo.

Un caro saluto.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Martina,

il progeffik è progesterone, identico all’ormone che la placenta produce.

Non so per quale motivo le sia stato prescritto ma tenga presente che dall’ottava settimana la placenta è del tutto in grado di produrre il progesterone necessario per il decorso gravidico.

Non vedo nessun problema nel proseguirlo se questi sono gli accordi che ha preso con chi l’ha in cura ma non vedo neppure problemi a scalarlo a una sola somministrazione al giorno.

Dovrebbe parlarne con i suoi curanti per decidere la condotta che può dare tranquillità a loro e a lei come futura mamma. Con cordialità.



