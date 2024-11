Progesterone: ma serve davvero per sostenere la gravidanza?

Una domanda di: Eleonora

La ringrazio molto per la sua risposta, mi ha sollevato l’umore. Volevo anche dirle che lo specialista mi ha somministrato progeffik una volta al giorno per trattare il distacco, ma se lei dice che non lo è, sarà un problema continuarlo a prendere o è un ulteriore aiuto per la buona evoluzione della gravidanza ?

Buona giornata.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Eleonora,

sono certo che il prossimo controllo ecografico documenterà la completa scomparsa della piccola zona di distacco e credo che la gravidanza stia proseguendo in modo regolare.

Per chiarirle la mia posizione sul progesterone, argomento clinico scientifico che seguo giorno per giorno da oltre 40 anni, le dico che il modo per mettere d’accordo fautori di questi supplementi in gravidanza e scettici come il sottoscritto è fare almeno un dosaggio sul sangue di questo ormone.

Se risulta del tutto nella norma, aumentarlo oltre i valori che la natura ritiene adeguati per il buon andamento della gravidanza, per me, che sono scettico, non può avere alcuna utilità per favorire il buon decorso gestazionale.

Come le ho detto io non uso supplementi di progesterone in gravidanza se non nelle gravidanze da tecnologia riproduttiva (cioè che non si sono avviate in modo spontaneo), ma questo è tutto un altro discorso. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

