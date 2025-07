Progesterone: meglio in ovuli o per iniezione in 22^ settimana?

Una domanda di: Gioia Ho effettuato da due giorni un cerchiaggio uterino per utero accorciato a 2.1 alla 22esima settimana. Vorrei sapere se lei reputa più efficaci gli ovuli di progeffick per tale problematica oppure le punture di prontogest. Non so come fare. Io sarei pro punture perché ad inizio gravidanza ne ho fatte per quasi tre mesi a causa di minacce d'aborto.



Cara Gioia,

purtroppo sono uno specialista che ritiene questi supplementi di progesterone di scarsissima, per non dire nulla, efficacia. Controllerei quindi se il livello di progesterone è congruo e non procederei con una supplementazione a meno che questi valori non siano deficitari, evento che a metà gravidanza è quasi impossibile. Fra le due vie di somministrazione, come purtroppo sa il prontogest ha una densità che spesso fa dei granulomi nella zona di iniezione quindi almeno salviamo il tessuto muscolare usando degli ovuli. Ho molto rispetto per chi pensa che il progesterone sia salvifico ma purtroppo i dati scientifici sono molto lontani dal dimostrare un'efficacia del supplemento con progesterone o progestinici e quindi io, che non agisco se non quando sono certo di un netto beneficio terapeutico, preferisco non seguire l'attuale entusiasmo per i supplementi di progesterone.

Deve però far riferimento al suo curante che ha molti più elementi anamnestici e clinici di cui io posso disporre e quindi la mia considerazione ha limiti e deve solo servirle da un punto di vista culturale scientifico. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

