Progesterone: meglio per iniezione?

Una domanda di: Roberta

Ho un quesito da porla. Sono incinta da 24 settimane, terza gravidanza. Nella prima ho partorito a 39 settimane, la seconda è stata una extrauterina cornuale beta azzerate dopo 5 mesi. Sono dalla 19ma settimana a riposo ed in cura con ovuli di progefik Difesan e magnesio. Poiché avevo il collo dell’utero a 30 e “rammollito” settimana scorsa era sceso a 28. Ho chiesto al mio ginecologo di provare a fare le punture di prontogest ma ha detto no perché hanno la stessa funzione degli ovuli. Io ho una paura tremenda, non dormo più la notte e non mi fido più del mio ginecologo Potrebbe darmi Lei un parere. La ringrazio.



Gentile signora, continui a fidarsi del suo medico, il progesterone per via vaginale è più efficace che per via intramuscolare e questo un laureato in medicina e specializzato in ginecologia le assicuro che lo sa bene. Quindi, continui a dormire la notte, perché stare così in ansia (senza, oltretutto, che ve ne sia una ragione) certamente non fa bene alla gravidanza. E ascolti i suggerimenti del suo ginecologo che è certamente più bravo del dr Google.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

