Progesterone per avviare una gravidanza

Professoressa Anna Maria Marconi

A titolo generale, se la gravidanza non è indotta, assumere progesterone non è necessario.

Una domanda di: sara
Vorrei fare una domanda: ho preso ovuli di progesterone progeffik 200 la sera al 16° giorno dopo il ciclo per un supporto per avviare una gravidanza. Dopo nove sere che lo assumo ho effettuato un test di gravidanza ed è risultato negativo: devo sospenderlo e poi ripetere eventualmente il test di gravidanza? Il ciclo è arrivato il giorno 6/12
Grazie mille.

Anna Maria Marconi
Anna Maria Marconi

Gentile signora,
immagino che la sua sia una gravidanza indotta, altrimenti non ci sarebbe alcuna indicazione all'assunzione di progesterone. Mi par di capire che non ci sia neppure un grande ritardo mestruale dal momento che il ciclo precedente è del 6 dicembre. Morale, un test di gravidanza fatto adesso è troppo presto per dire che sia certamente negativo. E comunque, se la gravidanza non è stata indotta, sospenda pure il progesterone. Cordialmente.

