Progesterone prescritto dopo un’isteroscopia: a cosa serve?

Una domanda di: Rosa Lunedì 27 ho eseguito un'isteroscopia operativa per la rimozione di un polipo di piccole dimensioni che si era incanalato sulla ferita del cesareo. Dopo la rimozione mi hanno prescritto il Primolut Nor 1 al giorno, per 14 giorni sì è 14 giorni no, per 3 mesi. Volevo sapere se avere le ovaie specie il destro dolente è normale? E inoltre questa terapia da fare per 3 mesi a cosa serve? Grazie mille per la disponibilità.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Rosa,

la mia opinione è che questa terapia che le hanno prescritto sia complementare e non così rilevante per una buona guarigione dopo la procedura a cui si è sottoposta. Ma lei è in cura presso questi specialisti e deve chiedere loro non se sia necessaria e utile ma se sia indispensabile nell'ottica di una strategia terapeutica. Tenga presente che il Primolut fra i diversi prodotti progestinici è uno dei più attivi e riveste anche un modesto effetto androgeno, quindi è possibile che il fastidio dipenda da questa interferenza ormonale. Un dialogo franco e cordiale con i suoi curanti le consentirà di prendere una decisione definitiva. Cordialmente.









Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

