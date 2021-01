Progesterone prescritto nel secondo trimestre di gravidanza: è pericoloso?

Una domanda di: Simona

Oggi mi è stato prescritto dalla mia ginecologa il prometrium

200, sono a 16+3. Ho fatto una visita perché avvertivo fitte al basso ventre

dovute alla mia colite. Visita andata bene, cervicometria 36 mm, confermata

colite, ha comunque preferito prescrivermi il progesterone da assumere per 2

settimane.Ho letto che il prometrium dovrebbe essere assunto solo nel primo

trimestre di gravidanza. Volevo sapere se assumerlo nel secondo trimestre

può essere pericoloso e recare danni al bambino.

Grazie mille.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Simona,

gli studi disponibili sull’uso del progesterone in gravidanza non hanno documentato un aumento dei rischi per il feto.

Il progesterone può essere prescritto anche nel corso del secondo e terzo trimestre di gravidanza, in alcuni casi di sospetto di minaccia di aborto e di minaccia di parto pretermine.

La valutazione spetta comunque alla ginecologa o al medico curante.

Cordiali saluti.



