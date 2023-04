Progesterone: quando serve davvero?

Una domanda di: Valentina

Salve ultimo ciclo il 19/02 nel mese precedente ho avuto un aborto spontaneo adesso ho scoperto di essere incinta ho fatto le beta il 27/03 ed erano a 1734 le ho ripetute una settimana dopo il 3/04 e sono salite soltanto a 3182, allora la dottoressa ha voluto subito vedermi pensando si potesse trattate di una gravidanza extrauterina. Dall’ecografia invece si è visto che è nell’utero si è vista camera gestazionele di circa 7,4mm e sacco vitellino ma nessuna presenza dell’embrione. La dottoressa pensa che sia una gravidanza che non andrà a buon fine. Poi ho sentito un altro dottore che invece mi ha detto che ancora è troppo presto per vedersi e di prendere progefik 200 mattina e sera invece la dottoressa che mi ha fatto ecografia dice di non prenderlo assolutamente perché andrei incontro al raschiamento. Sono confusa potrebbe dirmi qualcosa in merito? Grazie mille.