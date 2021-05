Progesterone sì o no dopo una PMA?

Una domanda di: Valeria

Ho fatto un transfer di embrione congelato a gennaio ed ho

assunto il progesterone fino a marzo poi il centro me lo ha fatto

sospendere. Adesso sono in cura da un ginecologo privato che mi dice devo

assumere sempre il progesterone, ho anche delle perdite da un po’ di tempo. È

possibile riprendere l’utilizzo anche se l’ho sospeso?

Grazie.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Buongiorno,

è possibile riprendere il progesterone, ma tenga presente che dopo la 12ma settimana se la placenta funziona bene non serve più. In altre parole, il fatto che abbia trasferito un embrione congelato determina la necessità di supporto fino al massimo a 12 settimane, poi è una gravidanza come le altre, e il progesterone serve solo con minacce di aborto. Con cordialità.

