Progesterone sospeso e sanguinamento: c’è relazione?

Una domanda di: Sara
Cerco nelle sue risposte ad altre mamma una risposta anche per me, ma alla fine mi sono decisa a scriverle.
A 6 settimane + 5 giorni alla prima eco l'embrione misurava 329 mm e purtroppo è stata trovato in distacco di 2,5 cm. Ho Iniziato la terapia con progefick, un ovulo la sera. Dopo una settimana abbondante dall'inizio della terapia un sera non ho assunto il farmaco (sfinita dalle vertigini che credo mi provochi il progesterone) e la mattina dopo sono iniziate subito perdite marroncine e tensione addominale. L'ostetrica che mi segue ha detto che devo assolutamente prenderlo e attendere l'eco del 6 marzo: sono incredibilmente in crisi non so quanto è grave la mia situazione. La ringrazio anticipatamente.
Elisa Valmori
Salve signora, vorrei rassicurarla con più calma ma rischierei di non risponderle.
Ci tengo a dirle che le perdite marroncine potrebbero benissimo essere legate alla mancata assunzione del progesterone (è proprio per via di un calo degli ormoni che si osserva un sanguinamento per via vaginale, ad esempio quello delle mestruazioni). Mi immagino che continuando ad assumerlo regolarmente, lei non noterà più queste perdite leggere e, speriamo, anche le vertigini andranno migliorando. Queste ultime potrebbero anche essere conseguenza della pressione arteriosa più bassa del solito che si osserva nelle prime fasi di gravidanza. Cerchi di bere in abbondanza ed eventualmente si aiuti con l'integratore di sali minerali Polase o Biochetasi. Cerchi di riguardarsi per quanto possibile, di riposare più del solito (all'inizio della gravidanza se ne sente proprio il bisogno) e...di essere ottimista: cuor contento il Ciel lo aiuta! Spero di averla rassicurata, ci aggiorniamo prossimamente se desidera, forza e coraggio!
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
