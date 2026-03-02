Progesterone sospeso e sanguinamento: c’è relazione?

Una domanda di: Sara

Cerco nelle sue risposte ad altre mamma una risposta anche per me, ma alla fine mi sono decisa a scriverle.

A 6 settimane + 5 giorni alla prima eco l'embrione misurava 329 mm e purtroppo è stata trovato in distacco di 2,5 cm. Ho Iniziato la terapia con progefick, un ovulo la sera. Dopo una settimana abbondante dall'inizio della terapia un sera non ho assunto il farmaco (sfinita dalle vertigini che credo mi provochi il progesterone) e la mattina dopo sono iniziate subito perdite marroncine e tensione addominale. L'ostetrica che mi segue ha detto che devo assolutamente prenderlo e attendere l'eco del 6 marzo: sono incredibilmente in crisi non so quanto è grave la mia situazione. La ringrazio anticipatamente.



