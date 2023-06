Progestinico e indolenzimento del seno

Una domanda di: Mina

Buongiorno dottore sto prendendo il Progeffik 200 da 15 giorni ma sto riscontrando dolori al seno a volte non riesco proprio a toccarmi. Ma è tutto normale o devo preoccuparmi?



Gentile Mina, la comparsa di dolore al seno è un effetto indesiderato che può comparire durante l’assunzione di progesterone (Proggefik), come del resto è ben segnalato nel foglietto illustrativo del preparato. Non ci sono pertanto particolari motivi di preoccupazione, ma le consiglio di rivolgersi al suo medico curante per una valutazione clinica, vista l’entità del dolore. Cordiali saluti.

