Progettare una gravidanza dopo un melanoma si può?

Una domanda di: Martina Nell’aprile 2024 mi hanno trovato un melanoma pt1a 0.2 di spessore. Tutte le altre voci negative. La mia dermatologa e oncologo non mi hanno detto niente riguardo il mio progetto di avere una gravidanza. Mi hanno tranquillizzato e stavo iniziando a progettare la cosa. Oggi vado dal medico per l’impegnativa dell’acido folico e mi sconsiglia la gravidanza finché non passano 2/3 anni senza ulteriori spiegazioni… Cos’ho sbagliato? Ho 31 anni, non voglio andare avanti troppo con l’età per avere un bambino e purtroppo il melanoma mi ha giocato un brutto scherzo.



Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno,

un melanoma pT1a con Breslow 0.2 ha lontanissime probabilità di dare conseguenze. Che poi la gravidanza possa influenzare questo improbabile processo una volta asportata la lesione primitiva è ancora tutto da dimostrare. Invece è opportuno che esegua una visita di controllo in più perchè la gravidanza ha una qualche, anche se minima, probabilità di facilitare la comparsa di un melanoma e quindi va esclusa una seconda lesione e comunque, nel caso, rimossa rapidamente per non avere nessun problema. Cordialità.



