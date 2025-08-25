Progettare una gravidanza dopo un melanoma si può?

A cura di Piergiacomo Calzavara Pinton - Professore specialista in Dermatologia Pubblicato il 25/08/2025 Aggiornato il 25/08/2025

Secondo le evidenze di cui oggi si dispone, un'eventuale gravidanza non influenza la situazione di una donna sottoposta all'asportazione di un melanoma di spessore sottile.

Una domanda di: Martina
Nell’aprile 2024 mi hanno trovato un melanoma pt1a 0.2 di spessore. Tutte le altre voci negative. La mia dermatologa e oncologo non mi hanno detto niente riguardo il mio progetto di avere una gravidanza. Mi hanno tranquillizzato e stavo iniziando a progettare la cosa. Oggi vado dal medico per l’impegnativa dell’acido folico e mi sconsiglia la gravidanza finché non passano 2/3 anni senza ulteriori spiegazioni… Cos’ho sbagliato? Ho 31 anni, non voglio andare avanti troppo con l’età per avere un bambino e
purtroppo il melanoma mi ha giocato un brutto scherzo.

Piergiacomo Calzavara Pinton
Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno,
un melanoma pT1a con Breslow 0.2 ha lontanissime probabilità di dare conseguenze. Che poi la gravidanza possa influenzare questo improbabile processo una volta asportata la lesione primitiva è ancora tutto da dimostrare. Invece è opportuno che esegua una visita di controllo in più perchè la gravidanza ha una qualche, anche se minima, probabilità di facilitare la comparsa di un melanoma e quindi va esclusa una seconda lesione e comunque, nel caso, rimossa rapidamente per non avere nessun problema. Cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Profilassi anti D e test di Coombs indiretto positivo: va bene?

25/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Un test di Coombs indiretto che risulta positivo dopo la somministrazione di immunoglobuline anti D, esprime che la profilassi ha funzionato e che il bambino è protetto.   »

Bimbo di sei mesi con la testa un po’ più piccola della media

25/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Stefano Geraci

Se a una circonferenza cranica inferiore alla media non si associa alcun segnale preoccupante e, in più, la testina cresce a un ritmo regolare, si può pensare che si tratti non già di un'anomalia, ma di una caratteristica ereditaria.   »

Aborto spontaneo: dopo quanto si può cercare un’altra gravidanza?

18/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo.  »

Mamma bianca con occhi chiari, papà nero con occhi scuri: che occhi avrà il bambino?

11/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Faustina Lalatta

Una coppia formata da un genitore con gli occhi scuri e da un genitore con gli occhi chiari avrà molto più facilmente un bambino con occhi scuri. A meno che gli ascendenti del primo genitore non abbiano occhi chiari, eventualità che per le persone di pelle scura è davvero rara.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 