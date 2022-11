Prolattinoma e malattia reumatica sono ereditarie?

Una domanda di: Maria

Ho una figlia di 5 anni. Ho recentemente scoperto che la zia di mio marito (quindi la prozia di mia figlia) ha avuto da giovane la febbre reumatica (non so altri dettagli perché la conosco poco) e inoltre ha un adenoma ipofisario (prolattinoma). Devo fare accertamenti a mia figlia per vedere se ha ereditato queste due patologie? Grazie.



Roberta Levi Roberta Levi

Gentile lettrice, la febbre reumatica o malattia reumatica è la conseguenza di una infezione faringea da streptococco, una infiammazione generalizzata che va ad interessare articolazioni, cuore, cute e sistema nervoso. Il prolattinoma è un tumore benigno dell’ipofisi che porta ad una eccessiva produzione di prolattina. Entrambe queste patologie non sono geneticamente trasmesse, pertanto non sono ereditabili. La bambina non ha bisogno di fare nessun accertamento in merito. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto