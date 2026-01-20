Proseguirà la gravidanza?

Dottor Claudio Castagna A cura di Claudio Castagna - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/01/2026 Aggiornato il 20/01/2026

Solo il trascorrere dei giorni permette di stabilire se una gravidanza proseguirà o no. L'attesa è dunque necessaria (anche se ansiogena).

Una domanda di: Roberta
Sono alla seconda gravidanza dopo aborto ritenuto a luglio 2025. Giovedì ho effettuato la prima visita, a giovedì starei a 6+5 settimane in base al calcolo dall'ultimo ciclo, anche se in base all'ecografo il calcolo sarebbe di una settimana in meno. Si è visto tutto tranne il battito, la camera gestazionale è però dislocata verso il basso e c'è un'ampia area di distacco della grandezza di 42×11 mm che "giustifica" i dolori similmestruali che ho. La mia ginecologa mi ha dato basse probabilità che la gravidanza vada avanti, ma nonostante ciò mi ha dato comunque la cura a base di buscopan, magnesio, progesterone e cardioaspirina avendo mutazioni trombofiliche. C'è qualche speranza che il problema possa rientrare?

Claudio Castagna
Claudio Castagna

Gentile Signora,
da quello che mi dice non sembra una situazione molto favorevole però la sua ginecologa ha fatto bene a darle la terapia che mi sembra corretta. Purtroppo bisogna solo controllarla e valutare se la gravidanza è evolutiva. Cordialmente.

