Proseguirà questa gravidanza?

Una domanda di: Loredana

Scrivo perché sono davvero molto spaventata per mia figlia che è in gravidanza ma non si sa se proseguirà bene perché ci sono

dei problemi …sembra che non cresca bene l’embruone e non si sente ancora

il battito. E’ alla sesta settimana, ha già avuto 2 aborti e adesso abbiamo

anche scoperto che è risultata positiva alla cardiolipina (valore 26) e alle

ANA valore 1/160. Ho davvero il terrore che possa essere il lupus o

altro, sono preoccupatissima perché lei non se ne fa una ragione di non

riuscire a portare avanti una gravidanza ma io sono preoccupata per

lei…..adesso sta prendendo cardioaspirina e deltacortene ….e mercoledì

rifarà l’ecografia per capire se si è interrotta anche questa gravidanza o se il

signore ci ha aiutati in questo sogno…

Grazie dottore attendo con ansia una sua risposta e se consigliarmi altri

esami o dottori noi siamo di Torino.

Distinti saluti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, a sei settimane il battito dovrebbe vedersi, a meno di un concepimento ritardato. Vedremo con la prossima ecografia. La presenza degli ANA positivi, in associazione con gli anticorpi anti-cardiolipina, può invece essere indicativo di una trombofilia acquisita, con un incremento del rischio abortivo. La terapia che sta facendo è la terapia per questa sindrome, per cui è sicuramente ben coperta. In alcuni casi la cardioaspirina è sostituita dalle eparine a basso peso molecolare. Speriamo che il battito appaia. In tal caso poi la gravidanza dovrà essere seguita in un centro di patologia della gravidanza e a Torino, alla clinica universitaria, sono molto bravi. Con cordialità.

