Proteinuria in 23^ settimana di gravidanza

Salve dottore, sono alla 23esima settimana di gestazione. Ho eseguito esame della proteinuria e sono a 805mg. Ho ipertensione gestazionale e prendo compressa aldomet 250mg per 2 volte al giorno però giornalmente la pressione si mantiene bassa. Sono già in preeclampsia? È già grave la situazione? Se tenuta sottocontrollo può succedere qualcosa alla mia piccola? Grazie mille.



Cara Marcella,

con una pressione normale ha una proteinuria un po’ eccessiva.

Ha bisogno di una visita nefrologica per essere sicuri che non vi sia una patologia renale in primis resa evidente da questa situazione ipertensiva.

Attualmente la situazione è sotto controllo, dobbiamo vedere se fra 28 e 32 settimane la situazione evolve verso un quadro di riduzione della crescita fetale o no.

Fino a tale data mamma tranquilla perche la pressione è sotto controllo e il feto cresce anche se vi fosse una situazione pre eclamptica.

Alcuni specialisti in questi quadri consigliano assunzione di una piccola dose di acido acetilsalicilico giornaliera. Cordialmente.



